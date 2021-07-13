В Минске 12 июля побит температурный рекорд – почти +33°С

В Могилеве 12 июля было +36°С , в Минске - +33°С Фото: Святослав ЗОРКИЙ

До этого года самым жарким день 12 июля был в 2006 году, но тогда столбики термометров поднялись до +31,5°С, в этом году – +33°С . Об этом пишет БелаПАН со ссылкой на архивные данные Белгидромета.

Также температурные рекорды обновились в трех областных центрах – в Витебске (тут 12 июля было до +34,3°С, а предыдущий максимум был зафиксирован в 2006 году – +31,5°С), Гомеле — +33°С (32,9°С в 1989-м) и Могилеве — +35,5°С (+31,6°С – в 2006-м).

Самым жарким местом в стране 12 июля 2021 года стал Могилев, но до абсолютного республиканского рекорда не хватило всего 0, 1 градуса – +35,6°С в этот день показали столбики термометров в Бресте в 1959 году.

Всего же вчера по стране был зафиксирован 21 температурный рекорд.

По данным Минздрава, с 21 июня по 12 июля с тепловыми ударами за медицинской помощью обратились более 200 человек. 54 из них были госпитализированы.

Ожидается, что жаркая погода сохранится до конца недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За минувшую неделю в Беларуси утонули 33 человека, в том числе и дети