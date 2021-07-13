В Беларуси подвели итоги первого этапа вступительной кампании 2021 года

ЦТ в 2021 году прошло, по словам вице-премьера, в спокойной обстановке. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О завершении первого этапа вступительной кампании 2021-го года в Беларуси, информагентству БелТА рассказал Игорь Петришенко, зам премьер-министра.

По словам представителя белорусского правительства, ЦТ в основные дни прошло спокойно. На испытания было зарегистрировано более 62,6 тысячи человек, которые намеревались пройти 208,075 тысячи человеко-тестов. Резервные дни для сдачи ЦТ - 14, 16 и 18 июля.

- Централизованное тестирование в основные дни прошло в спокойной обстановке. Погода также устраивала абитуриентам свои испытания. За медпомощью в период ЦТ обратились 14 человек. Однако это меньше числа подобных случаев в прошлую вступительную кампанию (в прошлом году - 24 человека обратились на ЦТ к медикам - Прим.). Всем, кто не смог пройти тесты по состоянию здоровья, предоставлена возможность поучаствовать в ЦТ в резервные дни, - прокомментировал Петришенко.

Были также отстранения от ЦТ из-за нарушений, так же меньше чем в 2020-ом году. А госкомиссия проследила за предоставлением для абитуриентов равных возможностей, как и в предыдущие годы.

- Участники тестирования, выбрав в качестве вступительного экзамена один из государственных (русский или белорусский) или иностранных языков, были в равных условиях, что подтверждается корреляцией результатов по этим предметам, уточнил вице-премьер.

Также Петришенко рассказал о новых организационных моментах на ЦТ. Например, электронной регистрации, оплате регистрационных взносов через мобильный банкинг, электронные очереди в пунктах выдачи пропусков на ЦТ, прохождение ЦТ по русскому языку и математике в два дня и так далее.

Выдавать сертификаты участника ЦТ в этом году будут с 16 июля. Сертификаты можно будет использовать в течение 2 лет.

Второй этап вступительной кампании в Беларуси пройдет с 20 по 26 июля. Абитуриентам еще предстоит прием документов в вузы, собеседование или экзамены на некоторых специальностях, и зачисление.

Прием документов в ссузы пройдет в период с 20 июля по 3 августа.

- Особенностью этапа приема документов в вузы в текущем году будет широкое использование возможностей электронных кабинетов абитуриентов, - добавил Петришенко.

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