В Беларуси снова проходят обыски у журналистов негосударственных СМИ

Во время обысков у журналистов и активистов обычно изымают оргтехнику. Фотоиллюстрация Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во вторник, 13 июля, в Беларуси вновь проходят обыски у сотрудников негосударственных СМИ, информирует БелаПАН.

Стало известно, что обыск прошел у бухгалтера гомельского интернет-портала «Сильные новости» Анны Стрельченко. Причина обыска неизвестна, одна в издании уточнили, что проводили его сотрудники уголовного розыска.

Также об обыске сообщила фотограф из Бреста Ольга Латышева. Об этом девушка написала в своем Твиттере. Других подробностей она на момент написания статьи не сообщала.

Кроме того, 13 июля обыски прошли у Дарьи Гаращенко, издателя журнала «Бинокль» в Бресте. Ее после обыска доставили на опрос в Ленинское РУВД, затем отпустили домой, ее мобильный телефон забрали.

Напомним, неделей раньше, 8 и 9 июля, обыски проходили массово в негосударственных ресурсах и медиа в Беларуси. По всей Беларуси было задержано не менее 15 представителей медиасферы и общественных активистов. Большинство впоследствии отпустили.

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