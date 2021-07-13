В Жлобинском районе почти три года скрывали падеж крупного рогатого скота

Ущерб от сокрытия падежа крупного рогатого скота составил более 140 тысяч рублей. Фото: Pexels

В сельхозорганизации Жлобинского района почти 3 года скрывали падеж крупного рогатого скота, об этом сообщил Комитете госконтроля.

Всего, как выяснили госконтролеры, был скрыт падеж 283 голов крупного рогатого скота на сумму более 140 тысяч рублей.

– Мясо погибших животных фиктивно реализовывалось работникам. При этом расходы по оплате несуществующего мяса компенсировались им выплатами по нарядам на сдельную работу, которая фактически не выполнялась, – рассказали в КГК.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовные дела в отношении руководителя предприятия и ещё пятерых человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Могилевчанин взял в долг для бизнеса более 22 тысяч рублей, но деньги потратил на алкоголь и развлечения