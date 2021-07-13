Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2021 13:36

В Жлобинском районе почти три года скрывали падеж крупного рогатого скота

Руководство предприятия составляло фиктивные акты на продажу мяса умерших животных
Юлия ХВОЩ
Ущерб от сокрытия падежа крупного рогатого скота составил более 140 тысяч рублей. Фото: Pexels

Ущерб от сокрытия падежа крупного рогатого скота составил более 140 тысяч рублей. Фото: Pexels

В сельхозорганизации Жлобинского района почти 3 года скрывали падеж крупного рогатого скота, об этом сообщил Комитете госконтроля.

Всего, как выяснили госконтролеры, был скрыт падеж 283 голов крупного рогатого скота на сумму более 140 тысяч рублей.

– Мясо погибших животных фиктивно реализовывалось работникам. При этом расходы по оплате несуществующего мяса компенсировались им выплатами по нарядам на сдельную работу, которая фактически не выполнялась, – рассказали в КГК.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовные дела в отношении руководителя предприятия и ещё пятерых человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Могилевчанин взял в долг для бизнеса более 22 тысяч рублей, но деньги потратил на алкоголь и развлечения