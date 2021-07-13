Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 июля 2021 года: почти 600 новых случаев за сутки и 10 умерших, но более 717 тысяч вакцинированных

В Беларуси уже 1,13 миллиона человек получили первую прививку или полностью вакцинировались от коронавируса. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стало известно, сколько еще человек на 13 июля в Беларуси заразились коронавирусом. Официальную статистику опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения в телеграм-канале.

Заболеваемость за последние двое суток продолжила снижаться. Число новых зарегистрированных «ковидных» на 13 июля составило 586 человек, что на сто человек меньше числа предыдущего дня. Однако за весь период пандемии в Беларуси COVID-19 подтвердился у 429 тысячи 181 человека.

На это же время из больниц были выписаны 532 выздоровевших пациента. С начала пандемии в Беларуси выздоровели и были выписаны уже 422,374 тысячи пациентов.

К сожалению, на прежнем уровне остается ежесуточное число летальных исходов. В Минздраве сообщили еще о 10 смертях.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 276 пациентов с выявленным коронавирусом, - добавили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе рассказали о статистике тестов на коронавирус: +12,132 тысячи за сутки и без малого 7 миллионов тестов за весь период.

В Минздраве сообщили и о темпах вакцинации, заявив, что на 13 июля в Беларуси уже 1,13 миллиона человек привились первой дозой вакцины против коронавируса. Из этого количества - свыше 717,2 тысячи человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Легкие формы коронавируса не всегда вызывают иммунитет, считают ученые.

Немецкие медики оценили, как развивалась болезнь у тех игроков, которые перенесли ее бессимптомно (подробности).

Медики назвали «железные» основания медотвода от прививки против коронавируса.

Некоторые болезни и состояния могут стать противопоказанием для вакцинации (подробности).

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 июля 2021 года: Беларусь в «красном списке» и прививка для иностранцев.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 13 июля 2021 года (подробности).