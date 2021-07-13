Белоруска нашла раненного сокола и не поняла, как его спасти: вот как следует поступать в таких случаях

Сокол был травмирован и не смог улететь, горожане его решили покормить. Фото: читательницы intex-press.by

Об эпизоде с раненным соколом, которого нашла жительница Барановичей, рассказал местный ресурс Intex-press.

Девушка увидела птицу на улице Гаевой в Барановичах, она видела как возле одной из многоэтажек сидели две птицы - одна улетела, вторая не смогла. Поискав в интернете, горожанка поняла, что это сокол. А увидев птицу на том же месте и на второй день принесла еду и воду, но и решила - нужно спасать! Барановичанка обратилась в местную газету.

- Анастасия готова была сама выхаживать раненую дикую птицу, но не знала, как это правильно сделать. Поэтому обратилась в Intex-press, а мы - в Барановичскую горрайинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, - пояснили журналисты.

Выяснилось, что в подобных ситуациям гражданам следует напрямую обращаться к природоохранникам или в МЧС. Компетентные службы знают, как спасти дикое животное и обезопасить людей.

Сокола-найденыша в Барановичской горрайинспекции природных ресурсов так же пообещали спасти. Животное либо отвезут к ветеринару, если ему нужна медпомощь, либо найдут ему новый дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В озере Свитязь нашли кишечную палочку и запретили купание: узнали, когда запрет снимут.

Одно из самых чистых и красивых озер Беларуси «забраковали» из-за превышения кишечной палочки. Вот что там сейчас происходит (подробности).

Видеофакт. Посмотрите, как в Докшицком районе спасали лосенка, который полностью увяз в битуме.

Малыша освободили, напоили молоком и показали ветеринарам (подробности).

Змея напугала жильцов дома в Столине - ее выловили спасатели.

Мужчина возвращался домой, когда он подошел к подъезду, то услышал странное шипение и даже увидел хвост (подробности).