Вакцину «Спутник V» могут зарегистрировать в Европе осенью

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной по профилактике COVID-19. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть зарегистрирована в Европе осенью 2021-го, об этом рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев интервью телеканалу CNBC-TV18.

– Мы ожидаем одобрения от EMA (Европейское агентство лекарственных средств) осенью. Пока что мы не получали никаких существенных негативных комментариев, – отметил Дмитриев.

Дмитриев отметил, что в данный момент проходят все необходимые процессы, касающиеся инспекции ВОЗ.

По состоянию на 7 июля «Спутник V» был одобрен в 67 странах с общим населением свыше 3,5 миллиарда человек. «Спутник V» также является основным препаратом для вакцинирования против коронавируса в Беларуси.

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