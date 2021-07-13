Лукашенко рассказал Путину об индивидуальном терроре

Лукашенко рассказал Путину, что происходит в Беларуси, и подчеркнул - "каждый день что-то меняется". Фото: пресс-служба Кремля

Во вторник, 13 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко встречается с президентом России Владимиром Путиным, сообщают пресс-службы. Встреча проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Общаясь с российским лидером, Лукашенко рассказал об актуальной общественно-политической ситуации в Беларуси. Он заявил, что противники госвласти перешли к индивидуальному террору, цитирует БелТА.

- Динамика бешеная, каждый день что-то меняется, - оценил Лукашенко ситуацию в Беларуси и добавил. - И самое главное, Владимир Владимирович, они перешли к индивидуальному террору.

Александр Лукашенко заметил, что с Владимиром Путиным он и ранее разговаривал на предмет того, «каким будет следующий этап так называемой цветной революции или мятежа в Беларуси». По его мнению, этот следующий этап начался и это «индивидуальный террор».

- По некоторым вопросам я вас уже информировал. И каждые сутки есть развитие, - вновь подчеркнул Лукашенко и объяснил. - Индивидуальный террор против тех людей, которые говорили откровенно, против тех, которые выступали за государство и государственность. Сейчас уже на депутатов перешли.

В завершении он добавил: «Всех их вычислим и привлечем к ответственности, притом в серьезной форме».

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