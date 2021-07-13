КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича

В ночь с субботы на воскресенье в дом Гайдукевича летели бутылки с зажигательной смесью. Фото: БЕЛТА

Следственное управление Комитета государственной безопасности 12 июля возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.289 (акт терроризма) УК, по факту попытки поджога дома депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олега Гайдукевича. Об этом сообщает пресс-служба КГБ.

По данным следователей, преступление имеет явные признаки терроризма. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Нападение на дом депутата и председателя ЛДПБ Гайдукевича было совершено ночью с субботы на воскресенье, злоумышленники использовали несколько бутылок с зажигательной смесью.

По словам Гайдукевича, в дом, где живут его супруга и несовершеннолетние дети, неизвестные кинули три бутылки с зажигательной смесью. Одна из бутылок взорвалась и загорелась. К счастью, никто не пострадал.

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