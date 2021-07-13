Путин назвал Беларусь большим партнером в экономике и сказал, как выплачиваются кредиты

Владимир Путин рассказал, что ему известно о состоянии экономики Беларуси. Фото: пресс-служба Кремля

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 13 июля в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.

Владимир Путин объяснил, что встреча с Александром Лукашенко проходит после того, как правительства обеих стран «поработали в сфере экономики», передает пресс-служба Кремля.

- У нас действуют и комиссии высокого уровня, которые занимаются этими вопросами, - заметил он.

В начале встречи Путин подчеркнул, что для России Беларусь «в целом остается большим и надежным партнером в сфере экономики». Однако он заметил, что из-за коронавируса в 2020-ом году «немножко припал товарооборот» примерно на 17 процентов. Но и уточнил, что за первые четыре-пять месяцев 2021-го показатели значительно выросли - более чем на 37 процентов.

Также Владимир Путин рассказал о том, как белорусское правительство проводит выплаты по кредитам и изменяется внешний госдолг Беларуси.

- Несмотря на коронавирус, на другие «инфекции», в том числе связанные с внешними вызовами - я имею в виду всякие санкционные события, - Республика (Беларусь - Прим.) обслуживает все кредиты. Более того, мне только что правительство доложило, на 2,5 процента сократился внешний долг Республики Беларусь, на 0,5 миллиарда, то есть в этом смысле Беларусь - надежный, стабильный партнер. Золотовалютные резервы превышают значительно уровень, необходимый для обслуживания внешнеторговых операций, - прокомментировал Путин.

А завершение сказал о промышленности и аграрном секторе в Беларуси. Заметил, что «припало немного сельское хозяйство», но промышленное производство выросло.

- Это очень хороший показатель, имея в виду и нашу глубокую кооперацию в сфере промышленности, - заключил он.

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