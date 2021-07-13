Страны ЕС могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Изначально Еврокомиссия заявляла, что вакцинация в ЕС будет исключительно добровольной Фото: Павел МАРТИНЧИК

Страны ЕС вправе ввести обязательную вакцинацию своего населения от коронавируса, если этого потребует санитарная ситуация. Об этом пишет ТАСС на слова представителя Еврокомиссии Стефана Де Кеерсмакера.

– Вопрос о том, необходима или нет обязательная вакцинация, находится в компетенции государств ЕС, и они должны принять окончательное решение самостоятельно. Еврокомиссия считает важнейшей задачей продолжение вакцинации, – заявил он.

Стефан Де Кеерсмакер подчеркнул, что Еврокомиссия продолжает стремиться к достижению цели вакцинировать 70% взрослого населения ЕС к концу июля.

С начала прививочной кампании в ЕС, которая стартовала 29 декабря 2020 года, Еврокомиссия и Евросовет неизменно заявляли, что вакцинация в Европе будет сугубо добровольной. В частности, об этом говорил глава Евросовета Шарль Мишель на саммите в Брюсселе 25 января этого года.

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