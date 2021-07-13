После падения 13 июля российский рубль начал расти: курс валют в Беларуси

Сто рублей РФ в Беларуси подорожали до 3,4669 белорусского рубля. Фото: pixabay.com.
После очередных биржевых торгов в Беларуси снова произошла небольшая рокировка в корзине валют. Подробная информация опубликована на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар продолжил падение, евро не удержался, а российские рубли стали дороже. Рост российской национальной валюты совпал со встречей президентов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.
Детальная информация об актуальном курсе валют в Беларуси ниже.
Доллары потеряли в весе 0,0041 белрубля. В итоге курс «зеленого» упал до 2,5663 белорусского рубля.
Европейская валюта также стала дешевле на 0,0099 белрубля. Сейчас 1 евро стоит 3,0422 белорусского рубля.
Российские рубли, как и говорилось выше, наоборот, потяжелели в валютной корзине. Прибавив в цене сразу 0,0213 белорусского рубля, 100 рублей РФ подорожали до 3,4669 белорусского рубля по курсу.
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