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Общество13 июля 2021 16:17

Стало известно, прекратит ли Евросоюз выдавать шенгенские визы белорусам

Это прокомментировала еврокомиссар по внутренним делам ЕС
Надежда БУТОВИЧ
Узнали, прекратят ли выдавать белорусам «шенген».

Узнали, прекратят ли выдавать белорусам «шенген».

Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» писала о том, что власти ЕС могут рассмотреть вариант приостановки выдачи белорусам шенгенских виз в связи с наплывом мигрантов.

Пояснение этому заявлению в своем официальном твиттер-аккаунте дала еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.

По словам еврочиновницы, это предложение властей Евросоюза не затронет народ Беларуси.

- ЕС готов рассмотреть такую меру в виде ограничения визовых возможностей. Однако это не повлияет на жителей Беларуси, которые и дальше будут получать преимущества от соглашения (об упрощении визового режима и реадмиссии - Прим.), включая низкие визовые сборы, - уточнила еврокомиссар Йоханссон.

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