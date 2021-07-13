Стало известно, прекратит ли Евросоюз выдавать шенгенские визы белорусам

Узнали, прекратят ли выдавать белорусам «шенген». Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» писала о том, что власти ЕС могут рассмотреть вариант приостановки выдачи белорусам шенгенских виз в связи с наплывом мигрантов.

Пояснение этому заявлению в своем официальном твиттер-аккаунте дала еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон.

По словам еврочиновницы, это предложение властей Евросоюза не затронет народ Беларуси.

- ЕС готов рассмотреть такую меру в виде ограничения визовых возможностей. Однако это не повлияет на жителей Беларуси, которые и дальше будут получать преимущества от соглашения (об упрощении визового режима и реадмиссии - Прим.), включая низкие визовые сборы, - уточнила еврокомиссар Йоханссон.

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