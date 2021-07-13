ГТК: На границе с Польшей изъяли золото и 120-летние монеты Российской Империи

Ценные монеты отправили на экспертизу. Фото: ГТК

Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза золотых изделий из Польши, сообщает пресс-служба ГТК на официальном сайте.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Брузги», таможенники не позволили незаконно везти на территорию ценности и золото. Водитель авто намеренно не сообщил, что везет с собой монеты царской России и золотые украшения.

- Предварительная стоимость изъятых монет и ценностей составляет свыше 20 тысяч белорусских рублей. Предметы были найдены в одной из сумок нарушителя, - пояснили в пресс-службе.

На границе мужчина не сказал, что везет с собой что-то что нужно декларировать. Фото: ГТК

Среди монет и ценностей таможенники нашли самую большую ценность - 5, 10 и 15-ти рублевые монеты царской России. Монеты были отчеканены в 1897-1902 годах, на них изображен двуглавый орел, портрет российского императора и надпись «Николай II император и самодержавец воскрес». Одна монета - с надписью на арабском языке.

- Среди незаконно перемещаемых изделий также обнаружены - серьги и кольца 583 и 750 пробы на клейме, цепь, подвеска в виде креста и другие изделия, - добавили в ГТК.

По факту незаконного перемещения через границу начат административный процесс, изделия изъяты и направлены на экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусские таможенники изъяли на границе сыр и хамон на $40 тысяч.

Фура по документам ехала из Дании в Россию с сельхозоборудованием, но оказалось, что не только с ним (подробности).

Мужчина из Бреста пытался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС коммерческую партию бытовой техники.

Бытовая техника, ноутбуки, более 100 единиц квадрокоптеров, игровых приставок и других предметов были спрятаны среди металлопроката (подробности).

115 тысяч таблеток изъяли пограничники у двоих белорусов. Психотропы привезли из Украины.

Наркодилеры предполагали сбывать сильнодействующие вещества в Беларуси и за границей (подробности).