Приговор по «делу студентов» будет оглашен 16 июля
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Приговор по «делу студентов», фигурантами которого являются 12 человек, будет оглашен 16 июля, в пятницу. Об этом сообщает агентство БелаПАН.
Приговор огласят в суде Советского района Минска. Накануне, 12 июля, студенты выступили с последним словом.
Напомним, что в числе фигурантов дела 10 студентов, выпускница, а также преподаватель. Большинству обвиняемых от 19 до 24 лет. Все они находятся под стражей с 12 ноября 2020 года.
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