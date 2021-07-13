Приговор по «делу студентов» будет оглашен 16 июля Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Приговор по «делу студентов», фигурантами которого являются 12 человек, будет оглашен 16 июля, в пятницу. Об этом сообщает агентство БелаПАН.

Приговор огласят в суде Советского района Минска. Накануне, 12 июля, студенты выступили с последним словом.

Напомним, что в числе фигурантов дела 10 студентов, выпускница, а также преподаватель. Большинству обвиняемых от 19 до 24 лет. Все они находятся под стражей с 12 ноября 2020 года.

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