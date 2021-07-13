«Еврорадио» ищет возможности для переезда редакции из Беларуси

Зарегистрированное в Польше «Европейское радио для Беларуси» («Еврорадио») в настоящее время ищет возможности перевезти сотрудников в Варшаву. Фото: логотип "Еврорадио"

Зарегистрированное в Польше «Европейское радио для Беларуси» («Еврорадио») в настоящее время ищет возможности перевезти сотрудников в Варшаву. Об этом сообщил на пресс-конференции 13 июля главный редактор Павел Свердлов.

Напомним, что 6 июля был закрыт минский корпункт «Еврорадио». Такое решение принял Совет министров.

– Юридическое лицо нельзя закрыть по щелчку пальцев. Это абсолютно формальный технический процесс. Он продолжается, и только поэтому нельзя пока сказать, что «Еврорадио» ушло из Беларуси окончательно. И, конечно, потому, что многие сотрудники остаются здесь. Когда все эти юридические формальности будут закончены, тогда будет всё, – пояснил Свердлов, его слова приводит БелаПАН.

Он добавил, что «Еврорадио» официально работало в Беларуси почти 12 лет – с 2009 года, за этот период редакция столкнулась с обысками и задержаниями, но офис продолжал работать.

– Наш корреспондентский пункт работал, власти признавали наше право заниматься журналистикой. Теперь это право не признается, – заявил главред, отметив, что есть надежда вновь получить аккредитацию.

– Но для этого, судя по всему, должны произойти те пресловутые перемены, – считает Свердлов.

Работниками «Еврорадио» придется расстаться не только с офисом в Минске, но и с редакционной кошкой Уршулей, которая там жила. Сейчас ей ищут новых хозяев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Еврорадио».

«Еврорадио» ищет новых хозяев для своей редакционной кошки Уршули. Фото: Telegram

Кошка домашняя, любит людей. За месяц не сгрызла ни одного провода, а их в офисе много, отмечается в сообщении. В редакции добавили, что расстаться с питомцем даже тяжелее, чем с уютными кабинетами.

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