Издание «Наша нiва» прекратило работу редакции в Беларуси. Фото: Инстаграм "Нашай нiвы"

Издание «Наша нiва» прекратило работу редакции в Беларуси. По словам директора издания Анастасии Ровдо, это было сделано в целях безопасности, передает агентство БелаПАН.

- На данный момент команда испытывает стресс. Часть сотрудников все еще остается в Беларуси. Они на данный момент не работают. А часть – находится за границей. Когда в издание пришли сотрудники милиции, те, кто находится за рубежом, смогли подхватить задачи и оперативно заняться работой, - рассказала Ровдо. Она добавила, что тем сотрудникам издания, которые все еще находятся в Беларуси, пришло время подумать над тем, чтобы уехать за границу и продолжить работу.

- Наша задача – это создать условия, чтобы редакция в каком-то новом формате возродилась не в Беларуси, - отметила Ровдо.

Она также проинформировала, что команда «Нашай нiвы» работает над тем, чтобы восстановить сайт.

Напомним, что 8 июля сайт издания «Наша нiва» был заблокирован по решению Министерства информации.

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