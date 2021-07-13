Переговоры Лукашенко и Путина завершились: они продлились более пяти часов

Лукашенко и Путин ведут переговоры уже более пяти часов. Фото: пресс-служба Кремля

Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге завершились, они длились более пяти часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Отмечается, что Лукашенко и Путин общались пять часов 20 минут. В этот раз они, как и после предыдущих встреч, решили не делать заявления для прессы.

Тем временем «РИА Новости» сообщает, что во время открытой для прессы части встречи Путин и Лукашенко обсуждали ситуацию в экономике, также коснулись двусторонних отношений.

Ранее на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что стороны намерены поговорить о торгово-экономических отношениях, строительстве Союзного государства, а также о «попытках Запада раскачать ситуацию в Беларуси».

Добавим, что нынешняя встреча заранее не анонсировалась, о ней стало известно утром. Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным с аэродрома Болбасово.

Это была уже четвертая личная встреча Путина и Лукашенко в 2021 году. До этого они виделись в феврале, апреле и мае. Все эти переговоры проходили на российской территории.

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