Парламент Литвы признал увеличение потоков нелегальной миграции со стороны Беларуси гибридной агрессией. Фото: Википедия

Парламент Литвы признал увеличение потоков нелегальной миграции со стороны Беларуси гибридной агрессией. Во вторник, 13 июля, Сейм Литвы принял резолюцию «О противодействии гибридной агрессии», сообщает БелаПАН.

В документе депутаты отметили, что «недружественные Литве страны», осуществляют против нее «гибридную агрессию», в рамках которой «в нарушение международного права и международных обязательств потоки иностранцев из третьих стран, которые незаконно пересекают границу Литвы, используются для дестабилизации ситуации в стране и этим наносят ущерб».

Депутаты предлагают правительству Литвы принять все необходимые меры для того, чтобы предотвратить угрозу гибридной агрессии, в том числе использовать вооруженные силы для защиты границы с Беларусью и уже в ближайшие сроки возвести на ней физический барьер.

Депутаты также предложили правительству обратиться к иным государствам Европейского союза, Европейской комиссии и другим институциям с призывом "проявить солидарность и оказать Литве необходимую поддержку в борьбе с гибридной агрессией".

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