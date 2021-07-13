Срок содержания под стражей журналиста Андрея Александрова продлен до 12 сентября. Фото: БАЖ

Журналисту и медиаменеджеру Андрею Александру продлили срок содержания под стражей до 12 сентября. Об этом сообщил его адвокат Антон Гашинский агентству БелаПАН.

Гашинский отметил, что следователь не приходил к Александрову, чтобы ознакомить его с решением о продлении срока содержания под стражей. Журналисту просто принесли факс.

Напомним, что Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января 2021 года. В четверг, 14 января, в агентстве БелаПАН в рамках расследования дела Александрова прошел обыск.

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