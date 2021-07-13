Министерство юстиции начало проверку деятельности Союза белорусских писателей, куда входит Алексиевич

Минюст решил провести контрольные мероприятия по проверке деятельности «Союза белорусских писателей». Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Минюст решил провести контрольные мероприятия по проверке деятельности «Союза белорусских писателей». Об этом сообщается на сайте организации. Отметим, что в совет союза в том числе входит нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Письмо от Министерства юстиции пришло на почту «Союза белорусских писателей». В нем говорится о том, что Минюст решил проверить деятельность организации и запросил документы в период с 1 января 2018-го по 1 июля 2021 года (всего 27 пунктов).

Все эти бумаги нужно предоставить до 13 июля.

«Примечательно, что документ от 6 июля 2021 года прошел почту в тот же день, а 9 июля поступил в отделение 220012 (Мінск-12). При этом доставили письмо 13 июля», – сказано в сообщении Союза белорусских писателей.

Организация направила в Минюст запрос об увеличении срока предоставления до 15 июля.

В Беларуси существует два «союза писателей». Один из них – «Белорусский союз писателей» (он считается провластным), и «Союз белорусских писателей», который сейчас и решило проверить Министерство юстиции.

В Союз белорусских писателей, судя по данным на его сайте, входят более 470 человек. Организация ранее критиковала ситуацию со свободой слова в Беларуси.

Читайте также:

Минюст потребовал у белорусского ПЕН-центра «предоставить ряд документов» для изучения

Кроме того, ПЕН-центр должен дать финансовый отчет (подробности).

Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию. С чем это связано?

Нобелевская лауреат, со слов помощницы, поехала по личным делам, и к уголовному делу в отношении Координационного совета это не имеет отношения (подробности).

Защитника Виктора Бабарико Дмитрия Лаевского решено исключить из коллегии адвокатов

Рассмотрение производства дисциплинарной комиссией Минской городской коллегии адвокатов длилось два часа (подробности).