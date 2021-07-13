Уже в 89 районах Беларуси действуют запреты и ограничения на посещение лесов Фото: Инна КОРСАК

Уже в 89 районах Беларуси действуют запреты и ограничения на посещение лесов. Информация об этом была размещена на сайте Министерства лесного хозяйства 13 июля.

Запреты и ограничения на посещения лесов были введены по всей территории Гродненской области. Также они действуют почти на всей территории Витебской области, за исключением Браславского района.

В Минской области запреты на посещение лесов действуют везде, кроме Мядельского, Копыльского, а также Логойского районов. В Могилевской – кроме Кличевского, Кировского, Хотимского, Осиповичского, Бобруйского и Глусского районов.

Помимо этого, ограничения на посещения лесов также были введены в большинстве районов Гомельской области, за исключением Мозырьского, Речицкого и Лельчицкого районов.

На сайте Минлесхоза опубликована интерактивная карта, по которой можно отслеживать, в каких регионах временно запрещено посещение лесов. Фото: скриншот с сайта Минлесхоза

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