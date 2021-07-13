Путин и Лукашенко договорились о цене на российский газ для Беларуси на 2022 год. Фото: pixabay

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко на переговорах в Санкт-Петербурге 13 июля договорились о цене на газ на будущий год. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время сегодняшних пятичасовых переговоров Путин и Лукашенко договорились, что цена на российский газ для Беларуси в 2022 году индексирована не будет.

– Было решено, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, – сказал Песков, его цитирует «РИА Новости».

В этом году Беларусь покупает российский газ по 128,5 долларов за тысячу кубометров. В 2020-м республика покупала его по 127 долларов за тысячу кубометров. Причем практически в течение всего прошлого года Минск настаивал на ее снижении. Белорусские власти рассчитывали договориться с Москвой о новой цене не только на 2021 год, но и на обозримую перспективу. Однако снизить цену им так и не удалось.

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