Лукашенко – о западных санкциях: «Мы выдержим и будем развиваться»

Лукашенко заявил, что Беларусь выстоит и будет развиваться. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко, во вторник, 13 июля, улетел на переговоры в Санкт-Петербург с президентом России Владимиром Путиным. Во время общения Лукашенко прокомментировал западные санкции в отношении Беларуси, сообщает БЕЛТА.

- Я уже когда-то говорил, что нам по этому поводу париться нечего. Мы все-таки уделяем экономике больше внимания, чем в СССР, мы смотрим людей больше. Мы выдержим. Даже не выдержим – мы развиваться будем. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Мир изменился, - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что растет товарооборот Беларуси и России.

- Несмотря ни на какие вирусы, как вы сказали, извне по отношению к Беларуси и России, - сказал президент Беларуси.

Лукашенко также согласился с тем, что любые санкции – это возможности.

- С тех пор, как Россия попала под так называемые санкции, вы все-таки импортозамещение солидное провели. Особенно в сельском хозяйстве. И спустя два-три года это видно. Очевидно, что белорусская экономика привязана сильно к российской. Нам удалось сохранить многие кооперационные отношения с Россией, не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика. Мы связи не рвали. Вообще сохранили свою промышленность всю, а кое-где даже и добавили, тоже благодаря инвестициям России, - отметил Лукашенко.

Президент, касаемо западных санкций в отношении Беларуси, заявил, что после очередной их волны ведется диверсификация в экономике, но по целому ряду направлений объемы торговли с ЕС и ранее были совсем небольшими.

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