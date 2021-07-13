МВД: Жительница Минска вовлекала в несанкционированные мероприятия своего 15-летнего сына

В МВД сообщили, что была установлена еще одна участница несанкционированных мероприятий. Фото: скриншот с видео МВД

В Министерстве внутренних дел сообщили о том, что оперативниками ГУБОПиК была установлена очередная участница несанкционированных массовых мероприятий, которая вовлекала в них своего 15-летнего сына. Подробности привели в телеграм-канале ведомства.

- В августе 2020 года женщина выходила на так называемые уличные марши и вовлекала в противоправную деятельность своего 15-летнего сына. Он не просто находился в толпе, но и активно использовал незарегистрированную символику и атрибутику, - рассказали в МВД.

По информации ведомства, женщина и ее сын состояли в различных деструктивных телеграм-каналах и обменивались информацией. Некоторые сведения пересылались из запрещенных источников.

- В отношении женщины был составлен административный протокол за распространение информационной продукции, которая была включена в список экстремистских материалов. А ее сыну было вынесено предупреждение в соответствии с законодательством о противодействии экстремизму, - пояснили в МВД.

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