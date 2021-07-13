Путин и Лукашенко договорились о кредитах Минску. Фото: пресс-служба Кремля

Минск получит от Москвы новые кредиты. Об этом по итогам переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге 13 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такая кредитная поддержка связана с налоговым маневром в российской нефтяной отрасли. Конкретные суммы он не назвал.

Кроме того, Песков рассказал, какие темы обсуждались на сегодняшних переговорах, которые продлились более пяти часов.

Он отметил, что в начале встречи Путин и Лукашенко коснулись санкционного давления на Беларусь. Лукашенко отдельно говорил о давлении оппозиции на представителей власти в стране.

– Обстоятельно обменялись мнениями по международной обстановке, по региональным проблемам. Были затронуты те темы, которые акцентировались в части, открытой для представителей СМИ, – заявил Песков, его цитирует «Интерфакс».

Также, по словам Пескова, нынешняя встреча не была неожиданной. Напомним, что она не анонсировалось, о переговорах стало известно лишь во вторник утром. Лукашенко вылетел на встречу с Путиным не из Минска, а с аэродрома Болбасово.

Песков утверждает, что договоренность об этой встрече была достигнута «какое-то время назад, она не неожиданная», просто о ней не делали «какого-то специального анонса».

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