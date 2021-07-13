Белстат перестал публиковать данные об экспорте нефтепродуктов и калийных удобрений, которые попали под санкции. Фото: pixabay.com

Национальный статистический комитет Беларуси перестал публиковать ежемесчные данные об экспорте нефтепродуктов и калийных удобрений, которые попали под санкции. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

Ранее данные были ежемесячно публиковались на сайте Белстат в разделе «Экспорт и импорт товаров».

В пресс-службе ведомства подтвердили, что публикация данных об экспорте нефтепродуктов и калийных удобрений была прекращена.

- Орган статистики любого государства самостоятельно определяет, какие данные публиковать, а какие – нет. Все это предусмотрено действующей политикой по распространению официальной информации, - сообщили в Белстате.

Публикация информации о нефтепродуктах и калийных удобрениях, которые попали под европейские санкции, заканчивается отчетностью за январь-апрель 2021 года.

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