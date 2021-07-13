СПЧ ООН одобрил резолюцию по правам человека в Беларуси: в МИД отреагировали на это решение

Совет по правам человека ООН на 47-й сессии одобрил резолюцию «Ситуация с правами человека в Беларуси». Фото: pixabay

Совет по правам человека ООН на 47-й сессии одобрил резолюцию «Ситуация с правами человека в Беларуси». Участники Совета выразили озабоченность нарушениями в этой сфере в республике и продлили мандат спецдокладчика по правам человека в Беларуси на один год, сообщает БелаПАН.

Также СПЧ ООН призвал белорусские власти взаимодействовать со спецдокладчиком и вернуться к диалогу, а также дать ему возможность посещать республику и общаться с заинтересованными лицами в правительстве и из числа представителей гражданского общества.

«СПЧ настоятельно призывает белорусские власти полностью уважать, защищать и выполнять все свои международные обязательства в области прав человека, в том числе в соответствии с Международным пактом о правах человека и Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», – говорится в документе.

В резолюции осуждается вынужденная посадка в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair и последовавший за этим арест блогера Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги. СПЧ призывает к их немедленному и безоговорочному освобождению.

В МИД Беларуси прокомментировали принятие этой резолюции.

«Решения Совета ООН по правам человека в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств», – заявили в белорусском МИД, комментарий опубликован на сайте министерства.

Также в нем говорится, что «если бы Совет ООН по правам человека имел возможность объективно рассматривать страновые ситуации, то практически все западные государства должны были бы получить отдельные резолюции».

«Что же касается очередной принятой по инициативе ЕС резолюции в отношении Беларуси, то это пустая трата средств и времени. Беларусь никогда не согласится признавать навязанное фактически силой предвзятое и несправедливое мнение меньшинства. Этот документ ЕС принял для себя, он не имеет отношения к Беларуси», – считают в МИД.

Там добавили, что эту резолюцию не поддержали большинство членов Совета: количество голосов «против» и «воздержавшихся» превышает число стран, проголосовавших «за» ее принятие.