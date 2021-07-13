Просила подругу научить ее плавать: в Лиозно в водоеме утонула 13-летняя девочка

В Лиозно в водоеме утонула 13-летняя девочка. Фото: телеграм-канал Следственного комитета

В Следственном комитете сообщили, что в Лиозно во вторник, 13 июля, утонула в водоеме 13-летняя девочка. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.

- Удалось установить, что 13-летняя девочка попросила свою подругу научить ее плавать. После этого, они пришли к водоему и начали заходить в воду. В какой-то момент девочка, которая не умела плавать, резко ушла под воду. Подруга не смогла до нее дотянуться и начала звать на помощь. Спасти ребенка не удалось, - прокомментировали в СК.

И добавили, что тело без признаков жизни спасатели извлекли из воды.

- Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области был проведен осмотр места случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также были опрошены очевидцы, - пояснили в СК.

По данному факту Лиозненским раи онным отделом Следственного комитета проводится проверка.

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