Просила подругу научить ее плавать: в Лиозно в водоеме утонула 13-летняя девочка

В Лиозно в водоеме утонула 13-летняя девочка. Фото: телеграм-канал Следственного комитета
В Следственном комитете сообщили, что в Лиозно во вторник, 13 июля, утонула в водоеме 13-летняя девочка. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале ведомства.
- Удалось установить, что 13-летняя девочка попросила свою подругу научить ее плавать. После этого, они пришли к водоему и начали заходить в воду. В какой-то момент девочка, которая не умела плавать, резко ушла под воду. Подруга не смогла до нее дотянуться и начала звать на помощь. Спасти ребенка не удалось, - прокомментировали в СК.
И добавили, что тело без признаков жизни спасатели извлекли из воды.
- Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области был проведен осмотр места случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также были опрошены очевидцы, - пояснили в СК.
По данному факту Лиозненским раи онным отделом Следственного комитета проводится проверка.
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