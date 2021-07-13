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Общество13 июля 2021 21:46

Почему после прививки от коронавируса болит рука, объяснили врачи

По словам медиков, при правильном выполнении укола ничего болеть не будет
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
Почему после прививки от коронавируса болит рука, объяснили врачи.

Почему после прививки от коронавируса болит рука, объяснили врачи.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Боль и дискомфорт в руке после прививки от коронавируса связаны с тем, что концентрация вещества в месте введения вызывает реакцию кожи и мышц. Об этом рассказал российский врач-терапевт Виктор Лишин.

– Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединенных аденовируса и коронавируса. <…> В месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму, – уточнил Лишин, его цитирует агентство URA.RU.

Кроме того, по его словам, во время укола медик может задеть нервное окончание, в результате появляются болезненные ощущения.

Такое же мнение высказала и врач-терапевт Лариса Алексеева, отметив, что у каждого человека разный порог чувствительности.

– Если правильно поставить укол, то ничего болеть не будет. <…> Все делается стерильно, но болеть может из-за технической погрешности, – пояснила медик.

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