Почему после прививки от коронавируса болит рука, объяснили врачи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Боль и дискомфорт в руке после прививки от коронавируса связаны с тем, что концентрация вещества в месте введения вызывает реакцию кожи и мышц. Об этом рассказал российский врач-терапевт Виктор Лишин.

– Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединенных аденовируса и коронавируса. <…> В месте инъекции большая концентрация вещества, которому нужно время, чтобы распределиться по организму, – уточнил Лишин, его цитирует агентство URA.RU.

Кроме того, по его словам, во время укола медик может задеть нервное окончание, в результате появляются болезненные ощущения.

Такое же мнение высказала и врач-терапевт Лариса Алексеева, отметив, что у каждого человека разный порог чувствительности.

– Если правильно поставить укол, то ничего болеть не будет. <…> Все делается стерильно, но болеть может из-за технической погрешности, – пояснила медик.

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