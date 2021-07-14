На Беларусь надвигается град: спасатели рассказали, что делать

В МЧС рассказали, что надо делать, когда с неба повалятся куски льда. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

14 июля в Беларуси прогнозируются ливни, грозы, а во многих местах ожидается град. В Минском городском управлении МЧС рассказали, что делать, когда с неба начнут валиться куски льда.

В среднем, по информации МЧС, град продолжается шесть минут. В очень редких случаях – дольше 15 минут. Вот как по возможности безопасно пережить это время.

Если у вас есть возможность, не выходите из дома. Когда начнется град, держитесь подальше от окон. Выключите электроприборы – это одна из рекомендаций безопасного поведения при грозе, а град и гроза часто идут рука об руку.

Если вы все же оказались на улице во время града, найдите, где спрятаться или хотя бы постарайтесь защитить от падающих с неба льдышек голову: прикройте ее сумкой, руками, одеждой. Спрятаться под деревом – плохая идея. В дерево может попасть молния, его может повалить сильным порывом ветра. Само дерево, скорее всего, устоит, но крупные градины и ветер могут наломать веток и падающие ветви могут вас травмировать.

Тем, кто во время града оказался в движущемся автомобиле, рекомендуют остановите машину, но ни в коем случае не выходить из нее. Развернитесь к стеклам спиной, к центру салона лицом, прикройте глаза руками или одеждой. Если вместе с вами в машине маленькие дети, закройте их своим телом и прикройте им глаза рукой или одеждой. Владельцам просторных салонов повезло – они могут лечь на пол.

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