В центре Варшавы пришлось перекрывать движение из-за голого белоруса

Голый мужчина бегал по центру Варшавы, оказалось, что это белорус. Фото носит иллюстративный характер. Фото: news.1777.ru.

Из-за обнаженного белоруса полицейским в центре Варшавы пришлось перекрывать движение. Историю рассказывает refom.by со ссылкой на пресс-службу варшавской муниципальной полиции.

Голый человек около 8 утра появился около Дворца культуры и науки в центре Варшавы. Его заметили прохожие. Мужчина бегал по окрестностям, причем, как отметили в полиции, «утро было довольно теплым».

Обнаженного мужчину охранники Дворца пытались задержать самостоятельно, потом вызвали полицию. Мужчина побежал в сторону крупных магазинов и дал понять, что хочет разбить голову о бетонный столб. Его пытались успокоить, но голый человек снова убежал и выскочил на проезжую часть. Полицейским пришлось перекрывать движение, чтобы поймать обнаженного.

Когда мужчину задержали, оказалось, что это гражданин Беларуси, ему около 40 лет. Мужчину отвезли в больницу.

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