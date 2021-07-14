13-летняя девочка утонула в Лиозно

Девочка звала на помощь, но спасти ее подругу не успели. Фото: Следственный комитет Беларуси

В водоеме в Лиозно утонула 13-летняя девочка, сообщили в Следственном комитете.

Сообщение о происшествии в городском поселке поступило 13 июля. Как рассказали следователи, днем 13-летняя девочка попросила свою подругу научить ее плавать, после чего они пришли к водоему и начали заходить в воду.

В какой-то момент девочка, которая не умела плавать, резко ушла под воду. Подружка не смогла до нее дотянуться и начала звать на помощь. Спасти жизнь ребенку не удалось. Тело без признаков жизни из воды извлекли сотрудники МЧС.

Следователем провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, также опросили очевидцев инцидента.

По факту происшествия Лиозненским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

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