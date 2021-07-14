«В цеху больше 30 градусов, из питьевых фонтанчиков идет горячая вода». В Федерации профсоюзов рассказали, куда жаловаться белорусам, если на работе пекло

Если на рабочем месте пекло, наниматель должен обеспечить прохладу! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусы жалуются в Федерацию профсоюзов на невыносимые условия труда в жару. С начала лета на горячую линию позвонили более ста человек, которым приходится работать в адской жаре и духоте. Как сообщает ФПБ, каждое такое обращение берется на контроль.

Так, женщина с Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов рассказала, что в цеху №3, где она работает, температура держится более 30 градусов, а из питьевых фонтанчиков идет горячая вода. Из автоматов, предназначенных для охлаждения воды, рабочие попить тоже не могут – они сломаны.

– При посещении предприятия мы зафиксировали, что температура в производственных помещениях действительно превышает допустимые параметры – на столбике термометра было 31-32 градуса, – рассказал главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько.

После инспекции на завод завезли бутилированную воду, отремонтировали автоматы для охлаждения воды. Появилось распоряжение о дополнительных мерах по предотвращению ухудшения здоровья людей. В течение месяца техинспекция ФПБ проверяла и другие организации, работники которых обращались на горячую линию.

Кстати, микроклиматические условия считаются вредными и опасными, если температура воздуха на рабочих местах, в зависимости от выполняемых работ, превышает 26-28 градусов. Если на рабочих местах стоит такая жара, наниматель должен давать людям дополнительные перерывы, обеспечить кондиционирование воздуха, воздушное душирование, сместить рабочее время с учетом вредных условий, обеспечить работников специальными средствами индивидуальной защиты, а если на предприятии есть помещения для отдыха и душевые – обеспечить доступ к ним, рассказали в ФПБ.

А вот куда жаловаться, если у вас на рабочем месте пекло. Номера горячей линии Федерации профсоюзов Беларуси: +375 17 203-90-48 и +375 17 356-89-37. Работают горячие линии и во всех отраслевых, областных и Минском городском объединении профсоюзов.

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