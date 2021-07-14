В Гомеле восстановили электроснабжение: вот сколько центр города был без света

В центре Гомеля потребители на несколько часов остались без электричества - виновата аномальная жара. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Гомеле полностью восстановлено электроснабжение физических лиц, сообщает телеграм-канал Белэнерго.

Авария произошла 13 июля в 16.29. В районе подстанции «Восточная» в Гомеле отключались пять кабельных линий, из-за чего в центральной части города нарушилось электроснабжение.

По информации Белэнерго, энергетикам полностью удалось восстановить электроснабжение физических лиц по состоянию на 22 часа.

-Персоналом РУП «Гомельэнерго» предприняты все меры для наиболее оперативного восстановления электроснабжения потребителей в данной ситуации. Причиной временного отключения стало повреждение кабельных линий в связи с аномально высокой температурой воздуха, - говорится в сообщении.

Энергетики принесли извинения за временные неудобства.

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