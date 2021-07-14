В Минске грузовик врезался в осветительную мачту и опрокинулся, водитель был пьян

В результате ДТП грузовик выехал на встречную полосу и загорелся. Фото: УГАИ Мингорисполкома

Вечером 13 июля КАМАЗ врезался в осветительную мачту на улице Чижевских, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Не справившись с управлением, грузовик выехал на обочину и врезался в осветительную мачту. После этого машину отбросило на встречную полосу – КАМАЗ опрокинулся и загорелся. Прибывшие на место работники МЧС ликвидировали пожар.

Водитель не пострадал, однако с признаками алкогольного опьянения был доставлен в наркологический диспансер для проведения освидетельствования.

Сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска по факту ДТП провели дополнительную проверку.

В ГАИ напомнили, что водителям необходимо выбирать скоростной режим в соответствии с ПДД, соблюдать установленную дистанцию и не нарушать правила маневрирования.