Под Минском неизвестные застрелили из арбалета домашнего кота

Это кот по имени Макс. "Лучший кот в моей жизни", - говорит о нем хозяин. Макса больше нет, его застрелили из арбалета. Кот сумел дойти до дома со стрелой в груди. Фото: страница Эдуарда Шелега в ФБ.

Дикая история произошла в деревне Холма. Это под Минском, недалеко от Фаниполя. Здесь из арбалета застрелили домашнего кота по кличке Макс. Кот пришел домой со стрелой в груди, рассказал на своей странице в Фейсбуке хозяин Макса Эдуард Шелег. Как пишет Эдуард, кота подстрелили недалеко от дома, где живет семья, предположительно, неизвестные на квадроцикле. Через какое-то время после того, как раненый кот пришел домой, эти люди приезжали что-то искали прямо у забора дома, где живет Шелег. Мужчина предполагает, что искали как раз стрелу.

Кота отвезли к ветеринару, ему выписали лекарства, поставили капельницу. Через 12 часов кота нужно было снова показать специалисту, но кот умер.

Это не первый случай жестокого обращения с животными, пишет в ФБ зоозащитник Алексей Сыромолотов. Так, несколько лет назад в заброшенном погребе зоозащитники нашли повешенную собаку, несколько месяцев лечили избитого кота с раздробленной челюстью и выбитым глазом, полтора месяца выхаживали кота, которому из пневматического оружия прострелили лапу.

Фанипольское отделение милиции Дзержинского РОВД по факту гибели кота, принадлежавшего Эдуарду Шелегу, назначило проверку, пишет Онлайнер со ссылкой на официального представителя УВД Минского облисполкома Александру Попову.

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