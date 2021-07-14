Арестованный в Беларуси россиянин Дудников написал явку с повинной

Дудников находится под стражей с 5 мая 2021 года. Фото: Pexels

Арестованный в Беларуси гражданин России Егор Дудников написал явку с повинной, сообщили во вторник в эфире телеканала ОНТ.

Россиянин был задержан в Минске 5 мая. Ему предъявлено обвинение по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок: 20-летнему Дудникову грозит до трех лет лишения свободы. Срок содержания под стражей ему продлен до 6 августа.

– Он сразу же после задержания напишет явку с повинной и подтвердит свою причастность к Telegram-ресурсам, признанных экстремистскими, – сказали в эфире.

Там также отметили, что с декабря минувшего года назначен администратором канала telegram-канала «Отряды гражданской самообороны Беларуси».

По ТВ показали видео с заявлением россиянина: «Мне сказать вам нечего: я сотрудничаю со следствием».

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