Новополочанин пек печенье на гашишном масле

Мужчина из Новополоцка выращивал коноплю и пек печенье на гашишном масле. Иллюстративное фото из архива КП.

Милиция задержала 39-летнего новополочанина, который занимался интересными кулинарными экспериментами. Мужчина пек домашнее печенье на гашишном масле.

Продукт получался, как говорится, крафтовый – гашишное масло мужчина изготовлял из конопли, которую выращивал тоже сам.

-Мужчина организовал помещение, специально приспособленное для культивирования конопли, - рассказали в УВД Витебского облисполкома. – Там он вырастил не менее шести кустов конопли, из которых получил марихуану массой 83 грамма, а также гашишное масло, которое добавлял в печенье домашнего изготовления.

Мужчину задержали сотрудники областного управления наркоконтроля совместно с оперативниками УВД и Новополоцкого ГОВД. При обыске у него нашли пять горшков с растениями конопли, лампы, термометр, шланги, вентилятор, гофру.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Сейчас правоохранители проверяют его причастность к распространению марихуаны на территории Витебской области.

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