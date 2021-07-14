В Бресте работница насосной станции насмерть отравилась сероводородом. Пострадали медики, которые пытались ее спасти

Женщина, работавшая в этом помещении, умерла от отравления неизвестным газом. Медики, которые пытались ее спасти, в реанимации в тяжелом состоянии. Фото: Следственный комитет.

40-летняя жительница Бреста умерла от отравления сероводородом. Она работала в помещении канализационной насосной станции на территории Брестской областной больницы. Около 19 часов коллеги не смогли связаться с женщиной, один из них пошел проверить, что случилось и обнаружил что та без сознания, рассказали в Следственном комитете.

На помощь женщине поспешили 22-летняя медсестра и 33-летний врач приемного отделения больницы. Они также потеряли сознание. Всех пострадавших из помещения насосной станции вынесли сотрудники спасатели.

Все трое были госпитализированы. Сотрудницу «Брестводоканала» медикам спасти не удалось, она умерла. Двое медработников в реанимации.

-Состояние медицинских работников стабильно тяжелое. Коллеги делают все возможное для того, чтобы стабилизировать состояние здоровья пострадавших, - сообщила пресс-служба Минздрава.

-На место происшествия незамедлительны выбыла следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, с участием специалистов ГКСЭ. Опрошены очевидцы и работники станции, изъята техническая документация, назначен ряд экспертных исследовании . В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, - сообщили в Следственном комитете.

Предварительная причина трагедии – утечка неизвестного отравляющего газа.

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