Число стран, где циркулирует штамм «дельта», выросло до 111 за неделю

в ВОЗ обеспокоены стремительным распространением «Дельты» Фото: Инна КОРСАК

Количество стран, где зарегистрирован, штамм коронавируса «дельта», выросло с 6 по 13 июля до 111. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

– Дельта-вариант обнаружен за последние два месяца по меньшей мере в 111 странах во всех шести регионах ВОЗ, он отличается более высокой заразностью, чем остальные варианты, вызывающие обеспокоенность, которые выявлены до настоящего момента, - рассказали в ВОЗ.

Там также отметили, что «дельта» в ближайшем будущим станет самым распространенным вариантом коронавируса в мире.

Неделю назад - по состоянию на 6 июля - дельта-штамм был обнаружен в 104 государствах, а еще неделей раньше - в 96.

В связи с быстрым распространением «дельты» ожидается и общий рост заболеваемости и, как следствие, усиление нагрузки на медицинские учреждения.

Дельта-штамм коронавируса, впервые выявленный в Индии и спустя два месяца спровоцировавший серьезный подъем заболеваемости COVID-19 в России, постепенно распространяется в других странах.

По словам врачей, заболеть дельта-штаммом могут как ранее переболевшие коронавирусом, так и вакцинированные, однако нынешние вакцины вполне защищают от нового варианта вируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 13 июля 2021 года

Почему после прививки от коронавируса болит рука, объяснили врачи