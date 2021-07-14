Умер бывший муж Аллы Пугачевой – режиссер Александр Стефанович

Скончался режиссер Александр Стефанович. Фото: ТАСС.

Скончался режиссер Александр Стефанович. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу в Фейсбуке директора Дома Кино Екатерины Головни.

"Умер Саша Стефанович. Сердце разрывается. Честный и очень надежный друг, на помощь и добрый, мудрый совет которого я всегда могла рассчитывать", - цитирует агентство сообщение Екатерины Головни.

Александру Стефановичу было 76 лет, он родился в Москве 13 декабря 1944 года. На счету режиссера – работа на киностудии «Мосфильм», он написал более 70 сценариев, снял два фильма в соавторстве с Сергеем Михалковым («Пена» и «Дорогой мальчик»). Фильмы «Душа», «Начни сначала», «Кураж» - также в активе Александра Стефановича. Стефанович занимался литературной деятельностью, фотографией, редактировал журнал «Собственник».

С 1977 по 1981 год Александр Стефанович был женат на певице Алле Пугачевой.

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