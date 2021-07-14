В Мозыре трое мужчин насиловали 12-летнюю девочку и снимали это на видео, вот как их наказали

Осудили трех педофилов, которые изнасиловали 12-летнюю девочку. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мозырский районный суд огласил приговор троим мужчинам, которых обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел в феврале. 12-летняя девочка приехала в Мозырь, чтобы встретиться с друзьями. В компании оказались не только подростки, но и взрослые парни. В итоге девочка оказалась наедине с тремя взрослыми мужчинами, а те изнасиловали ее. То, что они делали с девочкой, мужчины снимали на видео.

Суд приговорил двоих мужчин к 9 годам лишения свободы, а третьего к 12 годам. Именно он снимал изнасилование на видео.

У осужденных еще есть возможность обжаловать приговор, сообщает пресс-служба Верховного суда.

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