Стало известно, сколько проживут белорусы, которые родятся в 2030 году

Ожидаемая при рождении продолжительность жизни белорусов в 2030 году составит в среднем 80 лет. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Названа ожидаемая продолжительность жизни белорусов, которые родятся в 2030 году, сообщает Минск-Новости со ссылкой на заместителя начальника главного управления социального обслуживания и социальной помощи Минтруда Николая Орла.

По словам специалиста, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2030 году составит в среднем 80 лет. Такая цель поставлена Национальной стратегией Республики Беларусь «Активное долголетие — 2030». Средняя продолжительность жизни мужчин составит 76 лет, а женщин – 84 года. Сейчас в Беларуси этот показатель составляет 74 года. Есть к чему стремиться – в 33 странах средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении превышает 80 лет.

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