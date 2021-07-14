Белорусы взяли 22 медали на чемпионате мира по спортивному дайвингу

Белорусская сборная стала настоящим триумфатором соревнований. Фото: Pexeles

21-й турнир по спортивному дайвингу проходил в Томске, всего на соревновании было представлено 30 стран, об этом сообщил телеканал ОНТ.

Выступление белорусской сборной по подводному спорту отметилось 22 медалями, шесть из которых – золотые. Результат сборной стал лучшим на чемпионате.

Лучшим среди белорусов стал Дмитрий Гаврилов – он взял семь наград, среди которых четыре золотых.

Сразу же по возвращении с соревнований белорусским спортсменам вручили грамоты и ценные призы за успешное выступление.

Подводный спорт в Беларуси развивается с концов 50-х годов прошлого века. В последние десять лет этот вид стал набирать популярность в мире. Сегодня он включает в себя несколько дисциплин: спортивный дайвинг, плавание в ластах, акватлон и подводную спортивную охоту.

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