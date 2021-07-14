Бесплатный Лепс и выдуманный Пушкин. 14 июля пройдут первые мероприятия ХХХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

В Витебске начинаются мероприятия "Славянского базара". Фото: БЕЛТА.

Официальное открытие фестиваля «Славянский базар в Витебске» назначено на 15 июля, но по традиции начинаются фестивальные мероприятия заранее. 14 июля список уже очень насыщенный! «Комсомолка» полистала фестивальные афиши и узнала, что можно посмотреть.

Во-первых, хватайте детей и ведите в «Кукольный квартал»! Пять дней творческие коллективы из Беларуси и России будут показывать спектакли для детей и взрослых. Начнется этот кукольный марафон со спектакля Белорусского театра «Лялька» про доброго профессора и африканских животных. Нет, это не Айболит, это доктор Марабу, а спектакль называется «Носорог и жирафа».

В Витебском областном краеведческом музее пройдет презентация XI Национальной филателистической выставки "Белфила-2021". Свои сокровища показывают 80 коллекционеров из одиннадцати стран. Еще две выставки открываются в концертном зале «Витебск». В центре современного искусства будет Пушкин, но не совсем настоящий. Проект «Веселый Пушкин», как говорят организаторы, «что-то вроде маленькой выдуманной новеллки из жизни Пушкина или доброго анекдота». Зрителям расскажут о выдуманных и «почти правдивых» приключениях поэта.

На здании центра культуры «Витебск» открывают памятную доску основателю фестиваля Родиону Бассу. Родион Басс придумал «Славянский базар» и руководил фестивалем более 20 лет. Он ушел из жизни в 2017 году.

В предфестивальный день на разных площадках пройдут три концерта. В КЗ «Витебск» споет «Хор Турецкого», в Летнем амфитеатре покажут ледовое шоу «Увертюра к фестивалю. Огонь и лед», а на площади Победы будет петь Лепс. Что интересно, делать он это будет безвозмездно, то есть даром – вход на концерт для зрителей свободный.

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