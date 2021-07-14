Вот как в БелЖД поздравили 100-тысячного пассажира «Ласточки»

Минчанка стала 100-тысячной пассажиркой на поезде "Ласточка". Фото: БелЖД

Пресс-служба Белорусской железной дороги сообщила о 100 тысячах перевезенных пассажирах дневного скоростного поезда Минск - Москва. Первая «Ласточка» отправилась 30 апреля 2021-го года и уже поставила свой личный рекорд.

Юбилейного, 100-тысячного пассажира - минчанку Жанну Миронову поздравили прямо на вокзале в Минске. Для пассажирки это стало приятным сюрпризом. Из рук начальника пассажирской службы БелЖД Александра Захаревича женщина с удовольствием приняла подарки: памятный билет, картину с изображением вокзалов в Минске и Москве и поезда, который их связывает, а также фирменный дорожный набор.

Женщине подарили памятный билет, картину и фирменный дорожный набор. Фото: БелЖД

В пресс-службе Белорусской железной дороги уточнили, что всего с момента возобновления международных пассажирских перевозок, в феврале 2021-го года, между Беларусью и Россией во всех видах сообщения было перевезено почти 800 тысяч пассажиров.

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