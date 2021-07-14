«Помогите! Кот застрял в решетке!»: милое видео спасения напуганного кота в Гомеле

Для освобождения кота спасателям пришлось разрезать решетку. Фото: МЧС
Жители Гомеля обратились к спасателям 14 июля с просьбой помочь в освобождении кота, голова которого застряла в решетке подвального помещения, об этом сообщили в гомельском МЧС.
Звонившие сообщили, что никак не могут помочь животному самостоятельно – даже пробовали смазывать шею кота жидким мылом, но все напрасно.
– У нас в подвале чужой кот голову просунул в решетку. Вытянуть сами мы его не можем. Уже лили жидкое мыло, а вытянуть его никак не можем. Вы сможете помочь? — обратилась женщина в дежурную службу МЧС.
Прибывшие спасатели обнаружили напуганного кота, голову которого зажало в металлической решетке вентиляционного окна подвала.
Для освобождения животного сотрудникам МЧС пришлось применить гидравлические инструменты.
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