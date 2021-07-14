Череда обысков прокатилась по белорусским правозащитным и не только организациям. Вот что известно да данный момент

Череда обысков прокатилась по белорусским правозащитным и не только организациям. . Фото носит иллюстративный характер. Фото: t.me/bajby.
14 июля силовики пришли с обысками в целый ряд организаций:
- Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна»
- Белорусская ассоциация журналистов
- Издание «Имена»
- Центр правовой трансформации Lawtrend
- Движение «За Свободу»
- Площадка «Территория прав»
- Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына»
- Белорусский Хельсинкский комитет
- Партия БНФ
- Исследовательский центр BEROC
Вот что известно к этому моменту:
Утром 14 июля силовики пришли с обыском к правозащитникам лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Валентину Стефановичу и Владимиру Лабковичу. Об этом последний сообщил в Фейсбуке. Обыск дома у правозащитника Валентина Стефановича завершился, сообщает belapan.by. По словам жены Стефановича Алины, обыск закончился в 10.30. У него изъяли всю технику. Самого правозащитника силовики задержали и увезли. Обыск у Стефановича проводили сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. В постановлении на проведение обыска указаны две статьи Уголовного кодекса: 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 243 (уклонение от уплаты налогов). — Вероятно, другие правозащитники, к которым сегодня пришли с обысками, проходят по этим же статьям.
Сотрудники департамента финансового расследования Комитета госконтроля 14 июля пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову, сообщает belapan.by. В 9.50 обыск завершился. Изъяты компьютер и телефоны. Самого правозащитника силовики задержали, его статус и местонахождение неизвестны.
В Минске утром 14 июля задержан правозащитник и журналист Сергей Сыс, сообщает belapan.by. У него дома также прошел обыск.
Дома у директора просветительского учреждения «Центр правовой трансформации» (Lawtrend) Ольги Смолянко проходит обыск. Об этом она сообщила в Фейсбуке.
Обыск проходит и в офисе организации.
Отсутствует связь с руководителем ПЦ «Весна» Алесем Беляцким.
Силовики проводят обыск в столичном офисе правозащитно-просветительского общественного объединения "Движение "За Свободу", сообщил БелаПАН глава организации Юрий Губаревич.
Сам Губаревич находится в офисе. Обыск проходит в присутствии владельца помещения.
Силовики пришли в офис издания «Имена», сообщила в Фейсбуке основательница проекта Екатерина Синюк.
- В офисе «Имён» какие-то люди. Судя по всему, ДФР. Пока больше ничего не знаю, — написала Синюк.
У правозащитника и координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды прошел обыск. Сообщается, что его задержали и везут на площадку «Территория прав», где также пройдет обыск, — говорится в сообщении.
В офис Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) 14 июля пришли силовики, сообщил БелаПАН заместитель председателя организации Борис Горецкий.
По его словам, коллеги, работающие на одном этаже с БАЖ, видели, что двери в офис выломаны и внутри проходит обыск.
- Мы туда не поедем, — сказал Горецкий.
В минском офисе международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» проходит обыск, сообщила БелаПАН председатель совета организации Нина Шидловская.
По ее словам, в офисе никого из сотрудников объединения нет.
Силовики пришли в офис республиканского общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет».
- В офисе БХК ломают двери, — написал на своей странице в Фейсбуке председатель организации Олег Гулак. Других подробностей пока нет.
Также правозащитники сообщают об обысках и еще нескольких задержаниях в Минске и регионах.Так, в Орше силовики забрали и увезли редактора местного портала orsha.eu, правозащитника Игоря Казмерчака, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна». Казмерчака уже задерживали 8 июля. Тогда у него дома прошел обыск. Спустя трое суток журналиста выпустили из СИЗО.
Также сообщается про обыски дома у общественных деятелей Тамары Мацкевич («Таварыства беларускай школы») и Сергея Мацкевича (центр «Супольнасць»), у руководителя ячейки Свободного профсоюза из Полоцка, правозащитника Николая Шараха. Кроме того, проходит обыск у брестского правозащитника Кирилла Кафанова из правозащитной организации Human Constanta. Он юрист и занимается тематикой помощи беженцам в Бресте. Поступают также сообщения об обысках в организации «Гендерные перспективы», Центре экономических исследований BEROC, офисе Партии БНФ. Продолжаются задержания.