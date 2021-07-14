Череда обысков прокатилась по белорусским правозащитным и не только организациям. Вот что известно да данный момент

Череда обысков прокатилась по белорусским правозащитным и не только организациям. . Фото носит иллюстративный характер. Фото: t.me/bajby.

14 июля силовики пришли с обысками в целый ряд организаций:

- Лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна»

- Белорусская ассоциация журналистов

- Издание «Имена»

- Центр правовой трансформации Lawtrend

- Движение «За Свободу»

- Площадка «Территория прав»

- Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына»

- Белорусский Хельсинкский комитет

- Партия БНФ

- Исследовательский центр BEROC

Вот что известно к этому моменту:

Утром 14 июля силовики пришли с обыском к правозащитникам лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Валентину Стефановичу и Владимиру Лабковичу. Об этом последний сообщил в Фейсбуке. Обыск дома у правозащитника Валентина Стефановича завершился, сообщает belapan.by. По словам жены Стефановича Алины, обыск закончился в 10.30. У него изъяли всю технику. Самого правозащитника силовики задержали и увезли. Обыск у Стефановича проводили сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. В постановлении на проведение обыска указаны две статьи Уголовного кодекса: 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 243 (уклонение от уплаты налогов). — Вероятно, другие правозащитники, к которым сегодня пришли с обысками, проходят по этим же статьям.

Сотрудники департамента финансового расследования Комитета госконтроля 14 июля пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову, сообщает belapan.by. В 9.50 обыск завершился. Изъяты компьютер и телефоны. Самого правозащитника силовики задержали, его статус и местонахождение неизвестны.

В Минске утром 14 июля задержан правозащитник и журналист Сергей Сыс, сообщает belapan.by. У него дома также прошел обыск.

Дома у директора просветительского учреждения «Центр правовой трансформации» (Lawtrend) Ольги Смолянко проходит обыск. Об этом она сообщила в Фейсбуке.

Обыск проходит и в офисе организации.

Отсутствует связь с руководителем ПЦ «Весна» Алесем Беляцким.

Силовики проводят обыск в столичном офисе правозащитно-просветительского общественного объединения "Движение "За Свободу", сообщил БелаПАН глава организации Юрий Губаревич.

Сам Губаревич находится в офисе. Обыск проходит в присутствии владельца помещения.

Силовики пришли в офис издания «Имена», сообщила в Фейсбуке основательница проекта Екатерина Синюк.

- В офисе «Имён» какие-то люди. Судя по всему, ДФР. Пока больше ничего не знаю, — написала Синюк.

У правозащитника и координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды прошел обыск. Сообщается, что его задержали и везут на площадку «Территория прав», где также пройдет обыск, — говорится в сообщении.

В офис Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) 14 июля пришли силовики, сообщил БелаПАН заместитель председателя организации Борис Горецкий.

По его словам, коллеги, работающие на одном этаже с БАЖ, видели, что двери в офис выломаны и внутри проходит обыск.

- Мы туда не поедем, — сказал Горецкий.

В минском офисе международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» проходит обыск, сообщила БелаПАН председатель совета организации Нина Шидловская.

По ее словам, в офисе никого из сотрудников объединения нет.

Силовики пришли в офис республиканского общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет».

- В офисе БХК ломают двери, — написал на своей странице в Фейсбуке председатель организации Олег Гулак. Других подробностей пока нет.

Также правозащитники сообщают об обысках и еще нескольких задержаниях в Минске и регионах.Так, в Орше силовики забрали и увезли редактора местного портала orsha.eu, правозащитника Игоря Казмерчака, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна». Казмерчака уже задерживали 8 июля. Тогда у него дома прошел обыск. Спустя трое суток журналиста выпустили из СИЗО.

Также сообщается про обыски дома у общественных деятелей Тамары Мацкевич («Таварыства беларускай школы») и Сергея Мацкевича (центр «Супольнасць»), у руководителя ячейки Свободного профсоюза из Полоцка, правозащитника Николая Шараха. Кроме того, проходит обыск у брестского правозащитника Кирилла Кафанова из правозащитной организации Human Constanta. Он юрист и занимается тематикой помощи беженцам в Бресте. Поступают также сообщения об обысках в организации «Гендерные перспективы», Центре экономических исследований BEROC, офисе Партии БНФ. Продолжаются задержания.