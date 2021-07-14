Александр Лукашенко поздравил французов и поблагодарил их: вот за что

Лукашенко пожелал французам проявлять осторожность и рассудительность в стремлении к изменениям. Фото: pixabay.com

В среду, 14 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил французский народ с Национальным праздником Французской Республики, сообщила пресс-служба президента на официальном сайте.

В тексте поздравления Лукашенко подчеркнул, что Франция «играет особую роль в Европе и мире». Заметил, что французский вклад в дело безопасности, развития гуманитарного сотрудничества и контактов между людьми неоценим.

- Мы благодарны обычным французам за их искренние сердца, помощь и светлые чувства к Беларуси, - поблагодарил он французский народ в поздравлении.

Также Александр Лукашенко, продолжая, заметил, что в 2021-ом году, как в Беларуси, так и во Франции, отмечаются годовщины значимых событий двух мировых войн, которые унесли десятки миллионов человеческих жизней.

- Нужно помнить такие страницы истории, чтобы понять, какую высокую цену наши народы заплатили за независимость, - подчеркнул он.

И пояснил, что в стремлении «за кем-то к изменениям» необходимо проявлять осторожность и рассудительность: «Чтобы под этим флагом не потерять больше, чем приобрести».

Еще, обращаясь к истории, Александр Лукашенко заметил, что выстоять и вернуться к нормальной жизни когда-то предкам белорусов и французов помогли определенные качества. Здесь он назвал огромную любовь к своей родине, взаимную поддержку и понимание друг друга.

- Многие белорусы воевали за Францию, французские братья отстаивали нашу белорусскую землю. Мы, наследники победителей, помним, ценим и гордимся этим, - заявил он.

В завершении поздравительного обращения Александр Лукашенко пожелал народу Франции «солидарности, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой».

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